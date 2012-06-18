«Украинская авиационная группа» пополнила парк двумя самолетами Embraer 190

Альянс "Украинская Авиационная Группа" в составе авиакомпаний "АэроСвит", "Днеправиа" и "Донбассаэро", пополнил парк двумя самолетами Embraer 190.

Как говорится в сообщении альянса, оператором самолетов выступает авиакомпания "Днеправиа". Все воздушные суда перевозчик получает на условиях операционного лизинга.

В воскресенье, 17 июня, самолеты были доставлены в Киев непосредственно с завода бразильского авиастроительного концерна Embraer (Empresa Brasileira de Aeronautica) и готовятся к введению в коммерческую эксплуатацию.

Поставка альянсу еще трех Embraer 190 запланирована до конца 2012 года.

Новые самолеты, представляющие класс 100-кресельных судов, будут использоваться на направлениях "АэроСвита" в страны Центральной Европы, Скандинавии, Средиземноморья и Закавказья. В связи с этим оба Embraer 190 окрашены в ливрею "АэроСвита".

Справка УНИАН. Воздушные суда Embraer 190 отличаются повышенной топливной эффективностью, имеют уменьшенный вес за счет применения производителем новых композитных материалов и специальных технологий.

Альянс "Украинская Авиационная Группа" также осуществляет обновление и расширение консолидированного флота в рамках комплексного заказа на поставку авиатехники нового поколения производства компании Boeing, которым предусмотрено получение в 2012-2016 гг. в операционный лизинг 11 самолетов Next Generation 737. Из них два Boeing 737-800 в марте-мае текущего года прибыли в основной аэропорт базирования альянса в Киеве и выполняют авиарейсы авиакомпании "АэроСвит".