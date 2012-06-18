Кабмин увеличил финансирование строительства Донецкого аэропорта

Кабинет министров увеличил объем финансирования обеспечения развития Донецкого аэропорта на 271 млн грн – до 6 млрд 972,7 млн грн.

Соответствующее постановление Кабмина №529 от 6 июня размещено на сайте правительства.

Этим документом внесены соответствующие изменения в Государственную целевую программу подготовки к Евро-2012, которая, после изменений от 18 апреля предусматривала финансирования обеспечения развития Донецкого аэропорта в объеме 6 млрд 701,7 млн грн.

Увеличение финансирования произошло по статье «другие источники», в которой предусмотрено израсходовать на развитие аэропорта почти 300 млн грн.

При этом расход госсредств на эти цели сокращен на 29 млн грн.

Справка УНИАН. Международный аэропорт «Донецк» им. С. Прокофьева» намерен по итогам 2012 года увеличить пассажиропоток на 44,7% по сравнению с 2011 годом - до 1,2 млн чел.

Новый терминал в Донецке имеет семь этажей. Пропускная способность нового терминала - 3,1 тыс. пассажиров в час. Общая площадь здания - 58 тыс. кв. м, залов ожидания - 5 тыс. кв. м, коммерческих объектов - 4 тыс. кв. м.

Всего на строительстве аэропорта в Донецке планируется освоить 2,8 млрд грн.

Проект реконструкции коммунального предприятия «Международный аэропорт «Донецк» предполагает строительство взлетно-посадочной полосы, перронов, аэродромно-диспетчерской вышки, а также возведение нового терминала и реконструкцию старого.

В состав аэровокзального комплекса также входит автостанция, трехэтажный паркинг на 605 машиномест, открытые паркинги на 1004 машины, автобусные стоянки на 20 автобусов. Терминал соединен с паркингом двумя крытыми галереями.

"Международный аэропорт "Донецк" имени С.С. Прокофьева” является одним из крупнейших авиатранспортных предприятий Украины. По уровню пассажиропотока авиапредприятие входит в пятерку ведущих аэропортов страны. Аэропорт обслуживает регулярные и чартерные рейсы, которые связывают Донецкий регион с транспортными узлами Украины, России, Западной и Восточной Европы.

В аэропорту базируются авиакомпании "Донбассаэро", "КАБИ", "ИСД-авиа", "СКМ-Аруба", "Челендж Аэро".

КП "Международный аэропорт "Донецк" в 2011 году принял и отправил 829,3 тыс. пассажиров - на 35,5% больше, чем годом ранее.