ПЖД намерена привлечь кредит на 67,34 млн грн

Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» (ПЖД) намерена привлечь кредит на сумму 67,34 млн грн, говорится в сообщении железной дороги, размещенном на сайте госзакупок.

Согласно сообщению, кредитные ресурсы планируется привлечь сроком на 1 год для пополнения оборотных средств.

Как сообщал УНИАН, в конце мая 2012 года ПЖД отобрала 5 банков для открытия восьми возобновляемых кредитных линий сроком на один год на общую сумму 484,081 млн грн.

В частности, планировалось, что ПАО «Всеукраинский банк развития» предоставит ПЖД кредит на 20 млн грн, ПАО «Экспресс-банк» - на 40 млн грн, ПАО «Кредитпромбанк» - 60 млн грн, ПАО «ВТБ Банк» - 164,081 млн грн и ПАО «Ощадбанк» - на 100 млн грн.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.

В 2011 году ПЖД увеличила перевозку грузов на 5,7% по сравнению с 2010 годом - до 116,7 млн тонн.