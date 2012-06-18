ЮЖД намерена привлечь кредиты на 400 млн грн
Южная железная дорога (ЮЖД) объявила тендер на привлечение кредитных средств на общую сумму 400 млн грн.
Согласно сообщению ЮЖД, размещенном на сайте госзакупок, на торги выставлены 12 лотов - 4 по 50 млн грн, 4 по 30 млн грн и 4 по 20 млн грн. Ожидаемый срок кредитования — 3 года.
Справка УНИАН. Южная железная дорога - одна из старейших железных дорог Российской империи (1869 г.) и одна из крупнейших дорог нынешней Украины.
Железнодорожная сеть дороги расположена на северо-востоке Украины. Ее протяженность превышает 3000 км, развернутая длина главных путей превышает 4000 км. Дорога обеспечивает транспортное обслуживание региона с добывающей промышленностью, машиностроительной индустрией и сельским хозяйством — это шесть областей с населением около 20 миллионов человек.