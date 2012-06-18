Через интернет реализовано 14% билетов на «Украинский экспресс»

На межрегиональные электропоезда категории Интерсити(+) производства Hyundai Rotem с конца мая, когда были начаты продажи, по состоянию на 18 июня реализовано 66,172 тыс. билетов, из них 14% - через Интернет.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).

По информации «Укрзализныци», всего с начала продаж на «Украинский экспресс» было продано 43,594 билетов в направлении Харьков-Киев-Харьков, 8,79 тыс. в направлении Львов-Киев-Львов и 13,788 тыс. в направлении Киев-Донецк-Киев.

В «Укразализныце» также отмечают, что населенность «Украинских экспрессов» в канун и в день проведения матчей Чемпионата Европы по футболу Евро — 2012 достигает 100%.

Кроме того, в «Укрзализныце» сообщили, что с конца мая до 18 июня на поезда класса Интерсити производства Skoda Vagonka, которые курсируют по направлению Харьков-Донецк-Днепропетровск, было продано 31,558 тыс. билетов.

Справка УНИАН. Электропоезда Hyundai (“Украинский экспресс”) и Skoda предназначены для перевозок пассажиров с эксплуатационной скоростью до 160 км/ч по железным дорогам Украины с шириной колеи 1520 мм на электрифицированных участках пути с постоянным током напряжением 3000 В и переменным током напряжением 25 000 В, частотой 50 Гц.

Новые поезда Skoda состоят из шести вагонов, в каждом из которых 126 мест. Общее количество - 636 мест. Предусмотрены места первого (второй этаж) и второго класса.

Общее количество мест в электропоезде Hyundai в девятивагонной комплектации - 579, из которых 1-го класса - 168, 2-го класса - 411.