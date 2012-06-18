Кабмин освободил Лобойко от должности заместителя гендиректора "Укрзализныци"
19:23, 18 июня 2012Транспорт/Связь
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Кабинет министров Украины освободил Леонида Лобойко от должности заместителя генерального директора Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця").
Соответствующее распоряжение от 18 июня 2012 г. № 363-р обнародовано на правительственном портале.
В распоряжении отмечается, что Л. Лобойко освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.
Как сообщал УНИАН, Л.Лобойко занимал эту должность с июня 2010 г. Ранее он уже работал в ведомстве в должности начальника Главного пассажирского управления «Укрзализныци».
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