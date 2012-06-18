В Киевской области сгорел автобус, который ехал по маршруту «Киев-Кировоград».

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, сегодня в 14:25 в оперативно-координационный центр ГТУ МЧС в Киевской области поступило сообщение о пожаре в автобусе сообщением «Киев-Кировоград» на 34 км Новообуховской трассы.

Как выяснилось, на момент возгорания в автобусе Volvo находились 2 водителя и 28 пассажиров. Водитель, почувствовав запах горелого, немедленно остановил автобус и высадил пассажиров.

После этого огонь охватил салон автобуса.

В 15:00 пожар был ликвидирован тремя отделениями пожарно-спасательного подразделения Главного территориального управления МЧС в Киевской области. Погибших и пострадавших нет. Пассажиры резервным автобусом перевозчика были отправлены к конечному месту следования.

Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки кондиционера автобуса.