Microsoft презентовала планшетный компьютер Surface - конкурента iPad

Корпорация Microsoft в Лос-Анджелесе представила планшетный компьютер Surface, который может стать конкурентом для iPad, выпускаемого компанией Apple.

На презентации Surface присутствовал глава компании Стив Баллмер. По его словам, которые приводит Associated Press, представленный планшет является примером «совершенно новой семьи компьютерных устройств».

Microsoft продемонстрировала две модели Surface - с операционными системами Windows RT и Windows 8 Pro. Представители корпорации отметили, что цена их планшетника будет не сильно отличаться от стоимости iPad, передает «Газета.Ru».