С начала Евро-2012 в Украину через аэропорт «Борисполь» прибыли более 25 тыс. болельщиков

С начала проведения финальной части Евро-2012 в Украину через международный аэропорт «Борисполь» по состоянию на 18 июня прибыли более 25 тыс. болельщиков.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

С целью обеспечения правопорядка привлечены дополнительные силы органов внутренних дел, отмечается в сообщении.

По данным прокуратуры, для недопущения фактов нарушения требований законодательства, прокуратурой области круглосуточно изучается состояние соблюдения прав и свобод иностранных граждан.

«Благодаря скоординированным действиям правоохранительных органов на транспорте обеспечено соблюдение правопорядка в международном аэропорту «Борисполь», по состоянию на 18 июня 2012 года не зафиксировано ни одного факта нарушения общественного порядка, нарушения прав иностранных граждан», - подчеркнули в прокуратуре Киевской области.