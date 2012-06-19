«ЮТэйр Украина» с 20 июня начинает выполнение ежедневных рейсов из Киева в Харьков

Авиакомпания «ЮТэйр Украина» с 20 июня начинает выполнение ежедневных регулярных рейсов по маршруту Киев-Харьков-Киев из аэропорта «Киев» (Жуляны).

Как сообщили УНИАН в компании, на данном маршруте будут использоваться новые самолеты ATR-42-300 и ATR 72-500.

Обслуживание на борту организовано в экономическом классе, при этом пассажирам будут предложены питание и напитки.

В рабочие дни будет выполняться по два рейса в день, в субботу и воскресенье по одному.

Харьков станет пятым городом в Украине, куда «ЮТэйр Украина» открыла рейсы из Киева с начала 2012 года. На сегодняшний день ежедневные рейсы выполняются в Донецк, Львов, Одессу и Симферополь.

Напомним, «Ютэйр Украина» планировала до конца июня пополнить свой флот пятью самолетами ATR 72-500.

Справка УНИАН. Авиакомпания «ЮТэйр-Украина» базируется в аэропорту “Киев” (Жуляны). В 2011 году увеличила пассажирские перевозки на 35% по сравнению с 2010 годом — до 223,486 тыс. пассажиров. В 2011 году «Ютэйр-Украина» выполнила 1770 парных рейсов — на 42% больше, чем годом ранее.

Флот авиаперевозчика состоит из 5 самолетов ATR 42-300, 2 самолетов ATR-72-500, одного среднемагистрального Boeing 747-400 и одного Bombardier CRJ-200.