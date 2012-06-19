Запорожский губернатор призывает Азарова ускорить введение спецпошлин на импорт авто

Губернатор Запорожской области Александр Пеклушенко призывает премьер-министра Николая Азарова способствовать скорейшему опубликованию и введению в действие решения Межведомственной комиссии по международной торговле о применении специальной пошлины на импорт легковых авто.

Об этом говорится в обращении А.Пеклушенко к премьер-министру, текстом которого располагает УНИАН.

По словам председателя Запорожской ОГА, «Запорожский автомобилестроительный завод» (ЗАЗ, г.Запорожье), который является одним из крупнейших бюджетообразующих предприятий и работодателей Запорожской области, в 2008-2011 гг. сократил объемы производства в 4,2 раза (в 2008 году заводом изготовлено 257,6 тыс. авто, а в 2011 - только 60,9 тыс.).

При этом он отмечает, что с 2010 года на украинском рынке темп роста импорта опережает темп роста автопроизводства в 1,5 раза, при этом в период 2008-2010 годов доля импорта легковых автомобилей выросла с 52% до 68%, а в 2011 году она составила 72%, в 2010 году объем импорта автомобилей в Украину вырос на 70% к 2009 году, в 2011 году - на 84,3%.

Как сообщал УНИАН, 6 июня, министр экономического развития и торговли Украины Петр Порошенко сообщил, что Межведомственная комиссия по внешней торговле приняла решение о повышении пошлин на импортные автомобили, однако документ еще не опубликован и не вступил в действие.

При этом он отметил, что на сегодняшний день есть все основания для увеличения пошлин.

7 июня замначальника управления развития отраслей промышленности Минэкономразвития Владимир Горник в ходе круглого стола «Перспективы развития автомобилестроения Украины до 2020 года» сообщил, министерство предлагает пересмотреть ставки ввозной пошлины на автомобили - с 10% до 25%.

Также в мае этого года ведущие украинские автопроизводители и Ассоциация автопроизводителей Украины «Укравтопром» выступали за ограничение импорта автомобилей, считая, что на сегодняшний день в отрасли сложилась критическая ситуация.