Железные дороги в мае сохранили перевозку грузов на уровне 40 млн тонн

Железные дороги Украины в мае 2012 года перевезли 40,456 млн тонн грузов — на 1,3% больше, чем за аналогичный период 2011 года.

Об этом УНИАН сообщили в государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).

В «Укрзализныце» отмечают, что в мае текущего года, в частности, увеличились объемы перевозок грузов в экспортном и импортном сообщениях на 8% (до 12,21 млн тонн) и на 25,8% (до 3,06 млн тонн) соответственно.

В то же время, перевозка грузов в транзитном и внутреннем сообщениях уменьшилась на 17,1% (до 3,51 млн тонн) и 1,4% (до 21,69 млн тонн) соответственно.

В структуре транзитных перевозок грузов первое место занимают нефть и нефтепродукты - 29,6%, основные страны отправления - Казахстан, Россия, Беларусь, на втором месте перевозки руды железной и марганцевой - 23,4%, третье место занимает каменный уголь — 18,6%.

Основное сокращение грузовых железнодорожных перевозок наблюдается по транзиту железной руды, химических и минеральных удобрений, каменного угля и нефтепродуктов.

42% импортных перевозок в мае занимает каменный уголь, импорт которого в этом месяце увеличился на 51,2% - до 1,29 млн тонн по сравнению с маем 2011 года. 14% в структуре импортных перевозок занимают нефть и нефтепродукты, перевозки которых увеличились на 32,2%, 12,4% в структуре импортных перевозок занимает железная и марганцевая руда, перевозки которой снизились на 6,3%.

Основное снижение импортных перевозок отмечено в перевозках руды железной и марганцевой, зерна и продуктов помола, кокса и металлолома.

В структуре экспортных перевозок первое место (25,3%) заняли минеральные стройматериалы, преимущественно щебень, второе место - руда железная и марганцевая - 24,8%, на третьем месте черные металлы - 14,9%

Во внутригосударственных перевозках на первом месте (37,2%) каменный уголь, на втором - минеральные стройматериалы (18,1%), на третьем (15,7%) - руда железная и марганцевая (15,7%).

Снижение грузовых железнодорожных перевозок отмечается по минеральным стройматериалам, зерну и продуктам помола.

Справка УНИАН. Инвентарный парк наиболее востребованного подвижного состава - полувагонов "Укрзализныци" составляет 58,2 тыс. полувагонов. Кроме того 32 тыс. полувагонов принадлежат отечественным предприятиям.

По данным Госстата, в январе-мае 2012 года предприятиями транспорта Украины перевезено 318,3 млн тонн грузов – на 3,8% меньше, чем в январе-мае 2011 года. Железные дороги Украины в январе-мае 2012 года перевезли 185,7 млн тонн грузов — на 0,1% меньше, чем в январе-мае 2011 года.