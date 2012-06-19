Отныне владельцы авто независимо от места проживания могут зарегистрировать их в Киеве

С 20 июня владельцы транспортных средств независимо от места их регистрации и проживания смогут зарегистрировать свой автомобиль в регистрационно-экзаменационных отделах ГАИ столицы.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении ГАИ Киева.

«Таким образом, граждане имеют возможность получать услуги по принципу «единого окна», - отмечается в сообщении.

В то же время в ГАИ уточнили, что эта, без сомнения, удобная услуга пока еще организована в двух отделах регистрационно-экзаменационной работы (ОРЭР) ГАИ - №12 и №13.

Кроме того, организована работа по замене удостоверения водителя по такому же принципу, независимо от места проживания граждан Украины. Подразделения, в которых будет предоставляться эта услуга, расположены по адресам: ОРЭР ГАИ № 2 - ул. Туполева, 19; ОРЭР ГАИ № 10 - ул. Братиславская, 52; ОРЭР ГАИ № 13 - ул. Электротехническая, 45; ОРЭР ГАИ № 12 - ул. Новоконстантиновская, 8.

Вместе с тем в ГАИ заверили, что до 1 августа нынешнего года для удобства граждан Украины робота по принципу «единого окна» будет организована во всех остальных без исключения отделах регистрационно-экзаменационной работы ГАИ Киева.