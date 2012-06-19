ОЖД привлекла у «Всеукраинского банка развития» кредиты на 100 млн грн

Одесская железная дорога (ОЖД) привлекла у ПАО «Всеукраинский банк развития» два кредита в форме возобновляемых кредитных линий на общую сумму 100 млн грн.

Как сообщается на сайте госзакупок, «Всеукраинский банк развития» предоставил ОЖД два кредита по 50 млн грн каждый, при этом стоимость привлечения кредитов составила 9,5 млн грн и 5,7 млн грн. Кредитные договоры подписаны 11 июня.

Финансовые ресурсы привлечены для пополнения оборотных средств и рефинансирования.

Справка УНИАН. Одесская железная дорога пролегает по территории Одесской, Николаевской, Херсонской, Черкасской, Кировоградской и Винницкой областей.

В 2011 году ОЖД увеличила погрузку на 11,7% по сравнению с 2010 годом - до 31 млн тонн грузов.