Рекомендации ГАИ водителям на период знойной погоды

Госавтоинспекция рекомендует водителям планировать свои поездки, особенно на большие расстояния, с учетом знойной погоды.

Как говорится в сообщении пресс-службы Управления ГАИ МВД Украины, водителям следует брать с собой прохладную воду в достаточном количестве и необходимые лекарства, надевать в дорогу свободную, неплотную одежду, избегать употребления жирной и соленой пищи.

Парковаться по возможности целесообразно в тени, а перед началом движения обязательно проветривать салон автомобиля.

Также не следует оставлять детей и животных в закрытом авто, даже на короткое время.

Перед поездкой водители должны обязательно проверять техническое состояние своих автомобилей. В знойную погоду особое внимание нужно обращать на систему охлаждения двигателя, уровень масла, состояние тормозных колодок и давление в шинах.

Еще один негативный фактор преимущественно летнего периода – появление на дорогах водителей, управляющих автомобилем в состоянии усталости. В период отпусков водители часто проводят за рулем по 10-12 часов без перерыва на отдых, что нередко приводит к негативным последствиям. На прошлой неделе в ДТП в Днепропетровской области погибли пять человек. По одной из версий, которую рассматривают правоохранители, водитель мог заснуть за рулем.

Перед поездкой на дальние расстояния целесообразно придерживаться таких рекомендаций:

длительность сна перед поездкой должна быть не меньше семи часов;

не следует принимать успокоительных лекарств;

делайте 15-минутные перерывы на отдых каждые два часа;

не пытайтесь проехать сразу 500-600 км без остановки;

если вы курите, чаще проветривайте салон;

не переедайте перед дорогой;

лучший способ борьбы с усталостью – это сам сон. Если вы чувствуете, что засыпаете, остановитесь в безопасном месте, на площадке отдыха или на широкой обочине и подремлите, хотя бы 15-30 минут.

Правила дорожного движения запрещают водителю управлять транспортным средством в состоянии усталости (п. 2.9-б ПДД Украины).