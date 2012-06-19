ПЖД ограничила проведение ремонтно-путевых работ из-за жары

Приднепровская железная дорога из-за жаркой погоды ограничила проведение ремонтно-путевых работ, связанных с текущим содержанием пути, устройств контактной сети, сигнализации, централизации и блокировки.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре ПЖД, это касается работ, не вызванных необходимостью обеспечить безопасность движения поездов на магистрали.

«На ПЖД позаботились, чтобы железнодорожники, работающие на открытом воздухе, в жаркую погоду меньше находились под палящим солнцем», - говорится в сообщении пресс-центра.

Совместно с профсоюзными организациями рассмотрена возможность сместить для таких категорий работников начало рабочего дня, а также устраивать длительные перерывы во времена температурного пика.

Кроме того, если температура воздуха превышает 30 градусов, то каждый железнодорожник, который постоянно или временно работает на открытым воздухе, бесплатно получает не менее 1,5 литра воды в сутки.

Справка УНИАН. ГП «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. В ее состав входят четыре дирекции железнодорожных перевозок (Днепропетровская, Криворожская, Запорожская и Крымская), перевозочная работа выполняется 248 станциями, общая численность работников превышает 61 тыс. человек.