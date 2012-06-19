Аэропорт «Харьков» за период Евро-2012 увеличил пассажиропоток в 4,5 раза

Международный аэропорт «Харьков» с 8 по 18 июня, когда в Харькове проходили игры чемпионата Европы по футболу Евро-2012 увеличил пассажиропоток в 4,5 раза — до 52,5 тыс. пассажиров.

Как говорится в сообщении аэропорта, за период проведения игр Евро-2012 в Харькове аэропорт обслужил 750 взлетов-посадок воздушных судов — втрое больше, чем за аналогичный период времени при стандартной работе аэропорта.

В частности, за 4-5 «послематчевых» часов каждого игрового дня международный аэропорт «Харьков» отправлял то же количество болельщиков, которое прибывало в Харьков за двое суток до мачта.

При этом все регулярные рейсы, которые по времени совпали с периодами пиковой загрузки аэропорта гостями Евро-2012, были отправлены без задержек.

По словам директора компании «Нью Системс АМ», управляющей аэропортом «Харьков», Владимира Васильченко, в период проведения матчей Евро-2012 в Харькове аэропорт сотрудничал с постоянными партнерами. Так хэндлинг осуществляла компания Swissport, заправку воздушных судов - компания «Лукойл», управление движением самолетов - «Украэрорух».

«Благодаря Евро-2012 мы получили колоссальный опыт организации работы при проведении международных массовых событий такого масштаба. Теперь будем его тщательно анализировать и использовать для совершенствования системы бизнес-процессов нашего аэропорта», - отметил В.Васильченко.

Справка УНИАН. Международный аэропорт «Харьков» реконструируется в рамках подготовки к проведению финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года в формате частно-государственного партнерства.

Реконструкция была начата в апреле 2008 года, когда компания «Нью Системс АМ» выиграла конкурс на долгосрочную аренду целостного имущественного комплекса харьковского аэропорта.

Общая сумма инвестиций Александра Ярославского в проект составляет 107,2 млн долл. (аэровокзальный комплекс и прилегающая территория). Сумма финансирования, выделенного из государственного бюджета на реконструкцию аэродромного комплекса (включая строительств и аэродромно-диспетчерской вышки) – 191,3 млн долл.

В 2011 году пассажиропоток в аэропорту «Харьков» увеличился по сравнению с 2010 годом на 26,9% - до 308,5 тыс. пассажиров. Доля внутренних рейсов в 2011 году выросла на 18 п.п. - с 49% до 67%.