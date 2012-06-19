АМКУ против включения чая в стоимость билета без согласия пассажира

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) рекомендовал Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») не включать в стоимость билета без согласия пассажиров стоимость чая.

«В Комитет поступили обращения граждан о включении без согласия пассажиров платы за услугу по обеспечению чаем в вагонах поездов в стоимость билета при его оформлении в билетной кассе. Такие действия железной дороги могут привести к навязыванию ненужного потребителям товара в вагонах поездов», - говорится в сообщении АМКУ.

Для недопущения взимания платы за чай без согласия пассажиров, АМКУ рекомендовал «Укразлизныце» должным образом информировать потребителей о возможности свободного выбора приобретения ими указанной услуги или отказа от нее.

«Присутствовавший на заседании АМКУ уполномоченный представитель «Укрзализныци» сообщил, что рекомендации Комитета будут выполнены», - говорится в сообщении АМКУ.