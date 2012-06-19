Intel приобретает у InterDigital 1700 патентов и патентных заявок на 375 млн долл.

Компания InterDigital и корпорация Intel (обе США) объявили о том, что часть дочерних структур компании InterDigital подписали окончательное соглашение о продаже Intel порядка 1700 патентов и патентных заявок за 375 млн долл. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе корпорации.

Соглашение включает в себя продажу патентов, которые в основном связаны с технологиями беспроводной связи 3G, LTE и 802.11. InterDigital активно занимается разработкой современных беспроводных технологий передачи данных, включая 3G-технологии WCDMA (Wideband CDMA), HSDPA (High Speed Download Packet Access), HSUPA (High Speed Upload Packet Access) и 4G-технологии LTE (Long Term Evolution), LTE-Advanced.

Компании надеются на завершение сделки в III квартале 2012 г. при условии соблюдения всех установленных требований.

Компания InterDigital является владельцем патентов на ряд перспективных технологий мобильной связи, которые используются крупнейшими производителями мобильных устройств (основной доход компании InterDigital получает от лицензионных выплат за использование своих технологий). Всего компания владеет 10 тыс. патентов. В 2008 году, по данным СМИ, компания Samsung (Корея), по решению Международной торговой комиссии США за использование ряда патентов заплатила 1,5 млрд долл. InterDigital (значительная доля суммы пришлась на лицензионные отчисления и роялти). Ранее InterDigital заключила досудебные патентные соглашения с компанией Apple и др. В 2011 году InterDigital подала в суд на Nokia (Финляндия), ZTE и Huawei (обе - КНР), обвинив их в недобросовестной деятельности, в частности, в продаже таких 3G-устройств, как мобильные телефоны, модемы, планшеты, компьютеры, в которых применяются запатентованные технологии. В прошлом году свою заинтересованность в покупке компании InterDigital выражали компании Apple, Nokia, Qualcomm, Google и др.

Справка УНИАН. Intel – мировой лидер в разработке решений для вычислительной техники, в частности процессоров для компьютеров. Доход корпорации в 2011 году составил 54 млрд долл., чистая прибыль – 12,9 млрд долл.

Доход компании InterDigital в 2011 году составил 301 млн долл., рыночная капитализация – более 3 млрд долл.