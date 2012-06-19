ПЖД изменила расписание движения 4 поездов по станции Днепропетровск

Приднепровская железная дорога с 00 час. 00 мин. 20 июня 2012 меняет расписание движения четырех пассажирских поездов по станции Днепропетровск в связи с необходимостью технического обследования лоцманского тоннеля.

Как сообщает ПЖД, поезда № 222 Киев-Керчь, № 52 Саратов-Варна, № 496 Минск-Евпатория, № 248 Киев-Евпатория временно будут следовать через вокзал Днепропетровск-Главный, а не Днепропетровск -Южный, как раньше.

Билеты, приобретенные на эти поезда, действительны.

Для удобства местных пассажиров ПЖД перевезет их с вокзала Днепропетровск-Южный на вокзал Днепропетровск-Главный собственным автотранспортом.