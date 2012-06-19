В Италии начался демонтаж лайнера Costa Concordia

У берегов итальянского острова Джильо началась операция по демонтажу потерпевшего крушение круизного лайнера "Коста Конкордиа".

Как передает ИТАР-ТАСС, работы проводит компания "Титан сальваж", мировой лидер в области ликвидации последствий кораблекрушений, при поддержке итальянской "Микопери".

Специалисты приступили к выполнению подготовительных работ, уже демонтировав мачту лайнера и огромный бассейн на верхней палубе. Впоследствии судно длиной 290 м и весом почти 115 тыс тонн планируется отбуксировать.

Как пояснили представители "Титан сальваж", для начала необходимо максимально облегчить лайнер. Самое важное - избежать при этом сползания его на глубину. Затем будет построена подводная платформа, служащая точкой опоры для судна, к которому прикрепят понтоны, наполненные водой. Они призваны помочь вернуть корпус, лежащий сейчас на боку на рифах у берега, в вертикальное положение. Следующим шагом станет продувка понтонов, чтобы судно оставалось на плаву. И в таком положении оно будет отбуксировано в один из итальянских портов. Планируется, что вся операция займет около 10 месяцев.

Как сообщалось, "Коста Конкордиа", совершавшая круиз по Средиземноморью с 4,2 тыс. пассажирами и членами экипажа на борту, 13 января напоролась на рифы. В результате катастрофы погибли 32 человека. Несколько месяцев заняла операция по откачке топлива из баков лайнера, разлив которого грозил экологической катастрофой.

Над капитаном Франческо Скеттино и еще семью членами командования и руководителями "Коста крочере" начался суд по обвинению в преступной халатности, непреднамеренном убийстве, потоплении судна. Пока в марте состоялось только одно заседание, следующее назначено на 21 июля.