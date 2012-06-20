„Укрзализныця” ко дню Конституции изменила расписание движения электричек Житомир-Киев

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») ко дню Конституции Украины изменила расписание движения электричек Житомир-Киев.

Как сообщает сайт Юго-Западной железной дороги, для обеспечения перевозки пассажиров в период празднования Дня Конституции Украины в среду, 27 июня 2012 года, назначается курсирование регионального поезда № 861 сообщением Киев- Житомир.

Также для экономии эксплуатационных затрат в пятницу и субботу (29 и 30 июня 2012 года) отменяется курсирование этого поезда.

*** Электричка № 861 сообщением Киев-Житомир обычно курсирует по указанному маршруту по понедельникам, четвергам, пятницам и субботам.