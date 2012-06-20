ВР ратифицировала соглашение с РБ об упрощенных перевозках на участке Славутич - ЧАЭС

Верховная Рада Украины ратифицировала соглашение между Кабинетом министров Украины и Правительством Республики Беларусь об упрощенном порядке перемещения на участке автомобильной дороги Славутич – Чернобыльская АЭС, которая проходит по территории Республики Беларусь, работников, транспортных средств и грузов Чернобыльской АЭС и предприятий, осуществляющих деятельность в зоне отчуждения, а также иностранных специалистов, привлеченных к реализации международных проектов по закрытию ЧАЭС.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего закона проголосовали 384 народных депутаты из 429 зарегистрированных в сессионном зале.

Соглашение предусматривает, что участники транзитного проезда для пересечения украинско-белорусской государственной границы с целью последующего транзитного проезда участка автомобильной дороги Славутич – ЧАЭС используют для физических лиц и транспортных средств действующие документы, для грузов – внутренние документы Украины, а также пропуски установленного образца.

Условия, порядок выдачи и образцы пропусков, перечень предприятий зоны отчуждения, а также количество и вид транспортных средств, которые пользуются правом транзитного проезда в упрощенном порядке, определяются компетентными органами Украины по согласованию с компетентными органами Беларуси.

По отношению к участникам транзитного проезда, которые пересекают украинско-белорусскую границу в соответствии с этим соглашением, устанавливаются упрощенный порядок пропуска, а также освобождение от таможенного осмотра.

Во время пересечения государственной границы в автодорожном пункте пропуска “Комарин (Республика Беларусь) – Славутич (Украина)” не проводится оформление каких-либо дополнительных документов при наличии пропуска.

Белорусская сторона оставляет за собой право контроля за транзитным проездом лиц, транспортных средств и перемещением грузов в соответствии с национальным законодательством при наличии достаточных оснований.

При этом участники транзитного проезда не могут отклоняться от маршрута Славутич – ЧАЭС, провозить неотмеченный в товаросопроводительных документах груз, а также лиц, которые не имеют пропусков.

Во время провоза грузов дополнительно применяется их пломбирование.

Украинская сторона принимает участие в обустройстве и обеспечении техническими средствами белорусской части пункта пропуска “Комарин – Славутич” в объемах, необходимых для обеспечения упрощенного порядка транзитного проезда и согласованных обеими сторонами.

Соглашение заключается сроком на пять лет и вступает в силу с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного сообщения о выполнении сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для вступления их в действие.

Соглашение будет автоматически продлеваться на один год, если ни одна из сторон не заявит о намерении прекратить его действие.