Железные дороги Украины увеличили выплаты в бюджеты почти на 12%

Железные дороги Украины за 5 месяцев 2012 года увеличили выплаты в госбюджет и целевые фонды на 11,9% - до 6,2 млрд грн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).

В частности, выплаты железных дорог Украины в госбюджет в январе-мае 2012 года возросли на 5,6% по сравнению с 2011 годом — до 2,7 млрд грн.

Напомним, по данным Госстата, за 5 месяцев 2012 года железные дороги Украины перевезли 185,7 млн тонн грузов — на 0,1% меньше, чем в январе-мае 2011 года. Перевозка пассажиров в январе-мае 2012 года выросла на 0,6% – до 174,2 млн пассажиров.