Три пас/поезда в направлении Севастополя временно будут курсировать до Симферополя

В связи с работами по реконструкции автодорожного моста возле железнодорожного вокзала Севастополь три поезда - № 39/40 Киев - Севастополь, № 17/18 Москва - Севастополь с 18 июня и №269/270 Санкт-Петербург - Севастополь с 26 июня временно будут курсировать до Симферополя.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре ПЖД, также они будут следовать в обратном направлении из Симферополя.

Приднепровская железная дорога просит пассажиров быть внимательными и заранее получать необходимую им информацию через вокзалы и справочные сервисы.