Лобойко возглавил Украинскую железнодорожную скоростную компанию

ГП «Украинская железнодорожная скоростная компания», которое реализует проект развития скоростного движения по железным дорогам Украины, возглавил Леонид Лобойко, ранее занимавший должность заместителя генерального директора Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця").

Как сообщили УНИАН в «Укрзализныце», это закреплено приказом генерального директора «Укрзализныци».

Л.Лобойко с 2010 года занимал должность заместителя генерального директора «Укрзализныци» и исполнял обязанности начальника Главного управления координации работ по подготовке и проведению чемпионата Евро-2012 и внедрения скоростного движения. Ранее он работал в ведомстве в должности начальника Главного пассажирского управления «Укрзализныци»

Напомним, с должности заместителя генерального директора «Укрзализныци» Л. Лобойко был уволен распоряжением Кабинета министров от 18 июня в связи с переходом на другую работу.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Украинская железнодорожная скоростная компания» (УЗШК) было создано в соответствии с приказом Министерства инфраструктуры Украины от 22 февраля 2012.

УЗШК занимается организацией эксплуатации и технического обслуживания скоростного подвижного состава отечественных и зарубежных производителей.