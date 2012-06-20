За время Евро-2012 в Донецк по железной дороге прибыли 57 тыс. пассажиров

За время проведения игр чемпионата Европы по футболу Евро-2012 с 10 по 19 июня в Донецк по железной дороге прибыли 57,015 тыс. пассажиров.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой железной дороги (ДЖД)

В частности, 19 июня в день футбольного матча сборных команд Англии и Украины поездами дальнего следования на вокзал Донецка прибыли 8065 пассажиров, около половины из которых прибыли из Киева.

19 июня в киевском направлении было задействовано 6 поездов: 3 ночных (№ 37, № 84, № 120), 2 дневных «Украинских экспресса» (№152 и № 153) и 1 дополнительный поезд.