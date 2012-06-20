Экскурсионный ретро-поезд со станции Киев-Пассажирский будет курсировать 2 раза в день

Юго-Западная железная дорога (ЮЗЖД) с 21 июня до конца лета увеличит частоту отправлений экскурсионного ретро-поезда по Киевскому кольцу железной дороги до двух раз в день.

Как сообщили УНИАН в ЮЗЖД, ретро-поезд будет отправляться с первой платформы Киевского вокзала в 11 час. 32 мин. и в 14 час. 31 мин.

Ретро-поезд был запущен с 10 июня и за 10 дней принял 1200 туристов.

В составе ретро-поезда - три вагона. Пассажиры в течение обзорной экскурсии могут воспользоваться услугами вагона-ресторана.

Экскурсия длится около двух часов и сопровождается рассказами об истории и сегодняшнем Юго-Западной магистрали. Для иностранных гостей, с помощью волонтеров осуществляется перевод на английский язык.

Билеты на ретро-поезд можно приобрести в железнодорожных кассах центрального железнодорожного вокзала ст. Киев-Пассажирский, как в день отправления, так и заранее.

По окончании поездки, имея на руках билет на ретро-поезд, можно посетить выставочную площадку подвижного состава, который расположен на 14-м пути станции Киев-Пассажирский.

Напомним, базовая стоимость билета на ретро-поезд составляет 25 гривен. Цена меняется в зависимости от дня недели, для детей до 14 лет предусмотрены скидки.