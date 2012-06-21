С воздушными судами Украины в мае произошло 7 авиасобытий и инцидентов

В мае 2012 года с воздушными судами, которые внесены в государственный реестр гражданских воздушных судов Украины, произошло 7 авиационных событий и инцидентов, в том числе один серьезный инцидент, говорится в сообщении Государственной авиационной службы.

В частности, серьезный инцидент произошел 5 мая во время рейса по маршруту Днепропетровск-Шереметьево на самолете EMB-145 авиакомпании «Днипроавиа».

Кроме того, в мае 2012 года с воздушными судами Украины произошло 6 инцидентов, в том числе инциденты произошли 2 мая при выполнении рейса по маршруту Борисполь-Ивано-Франковск на самолете EMB-145 авиакомпании «Днипроавиа», 3 мая при выполнении рейса по маршруту Днепропетровск-Борисполь на самолете EMB-145 авиакомпании «Днипроавиа», 4 мая при выполнении рейса по маршруту Борисполь-Вильнюс на самолете EMB-145 авиакомпании «Днипроавиа», 8 мая при выполнении рейса по маршруту Тебри—Машхад (Иран) на самолете МД-83 авиакомпании «Хорс», 15 мая при выполнении рейса по маршруту Братислава-Кассель на вертолете ЕС-120В авиакомпании «Челендж Аэро», 20 мая при выполнении рейса по маршруту Борисполь-Варшава на самолете Б-737-500 авиакомпании «АэроСвит».

Госавиаслужба также отмечает, что в мае произошло два повреждения воздушных судов на земле. В частности, 19 мая на вертолете МИ-2 авиакомпании «Николаев-Аэро», а также 25 мая при выполнении рейса по маршруту Днепропетровск-Борисполь на самолете Б-737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ).

Кроме того, с иностранными воздушными судами в мае произошло 6 событий, в частности, в аэропорту «Киев» (Жуляны) с самолетом авиакомпани K.S.AVIA (Латвия), а также с самолетами авиакомпаний Turkish AirLines, Air Enka (Турция), Netjets (Португалия), Astra AirLines (Греция) и PTL Gmbh (Германия).

Справка УНИАН. В январе-марте 2012 года с воздушными судами, которые внесены в государственный реестр гражданских воздушных судов Украины, произошло 27 авиационных событий и инцидентов, в том числе два серьезных инцидента.

В 1-м квартале 2011 года с воздушными судами, которые внесены в государственный реестр гражданских воздушных судов Украины произошло 19 авиационных событий и инцидентов, в том числе 1 катастрофа, 1 авария и 1 серьезный инцидент.

Всего в 2011 году с воздушными судами, которые внесены в государственный реестр гражданских воздушных судов Украины, произошло 105 авиационных событий и инцидентов, в том числе три катастрофы, одна авария и четыре серьезных инцидента.