Определена новая процедура закупки услуг почтовой связи

Верховная Рада Украина приняла Закон «Об особенностях осуществления закупки за государственные средства услуг почтовой связи, почтовых марок и маркированных конвертов».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовал 251 из 423 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

В законе предусмотрено, что закупка услуг почтовой связи, почтовых марок и маркированных конвертов осуществляется путем осуществления процедуры закупки у одного участника в соответствии со статьей 39 Закона Украины “Об осуществлении государственных закупок”.

Общий срок, необходимый для определения победителя процедуры закупки у одного участника, не должен превышать трех рабочих дней со дня опубликования в государственном официальном печатном издании по вопросам государственных закупок информации об использовании указанной процедуры.

Заказчик акцептирует предложение по результатам применения процедуры закупки у одного участника в день определения победителя. Сообщение об акцепте предложения обязательно бесплатно публикуется в государственном официальном печатном издании по вопросам государственных закупок.

Заказчик имеет право заключить договор о закупке услуг почтовой связи, почтовых марок и маркированных конвертов по результатам использования процедуры закупки у одного участника не раньше чем через пять дней со дня опубликования в государственном официальном печатном издании по вопросам государственных закупок сообщения об акцепте предложения по результатам использования процедуры закупки у одного участника.