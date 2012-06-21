Азаров распорядился в сентябре сдать вторую очередь окружной дороги в Днепропетровске

Премьер-министр Украины Николай Азаров не доволен темпами строительства второй очереди окружной дороги в Днепропетровске.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Днепропетровске во время рабочей поездки.

«Я увидел в чистом поле два экскаватора. Это не очень радостно. Я дал поручение председателю «Укравтодора» завершить строительство окружной дороги за 2-3 месяца. В сентябре вторая очередь окружной дороги должна быть сдана», - подчеркнул Н.Азаров.

По его словам, на строительстве второй очереди этой дороги потерян 1 месяц.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году была открыта первая очередь окружной дороги в Днепропетровске, 15 мая 2012 года начато строительство второй очереди.

Общая (ориентировочная) стоимость строительства ІI очереди – 750 млн. грн. Общая протяженность – 9,8 км.