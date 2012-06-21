Крюковский вагонозавод испытывает скоростной межрегиональный двухсистемный электропоезд

ПАО «Крюковский вагоностроительный завод» (Кременчуг, Полтавская обл.) отправил на испытания в Днепропетровск скоростной межрегиональный двухсистемный электропоезд.

Об этом журналистам сообщили в пресс-службе предприятия.

По их данным, испытания будут проходить на Приднепровской железной дороге. «Команда специалистов проектно-конструкторского управления КВСЗ проведет окончательную регулировку под контактной сетью постоянного тока. Наши специалисты вместе с представителями отраслевой науки отработают взаимодействие системы управления поездом и систем жизнеобеспечения и безопасности. Работы пройдут по программе предварительных испытаний», – сказано в сообщении.

Кроме проверки на Приднепровской железной дороге, электрифицированной постоянным током, крюковский скоростной межрегиональный двухсистемный электропоезд ожидают испытания и на участках Юго-Западной железной дороги, электрифицированных переменным током.

Двухсистемный межрегиональныйпоезд КВСЗ состоит из 9 вагонов, из которых 2 моторных и 7 промежуточных прицепных. Имеет 8 тяговых двигателей, мощность тягового привода 4000 кВТ. Эксплуатационная скорость 160-200 км/час. Максимальная конструкционная скорость 176-220 км/час. Диапазон эксплуатационных температур – от +40 до -40. Количество мест в электропоезде – 609.

Справка УНИАН. ПАО «Крюковский вагоностроительный завод» выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, вагоны метро, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику. Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу «Укрзализныци». Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира. ОАО ”Крюковский вагоностроительный завод” является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов - пассажирских и грузовых.

Крюковский вагоностроительный завод в 2011 году увеличил выпуск грузовых вагонов на 18% — до 10750 шт, а пассажирских вагонов уменьшил на 33,3% — до 28 шт.