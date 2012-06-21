ДЖД за 5 месяцев отправила 2,4 млн пассажиров

Донецкая железная дорога (ДЖД) в январе-мае 2012 года реализовала 2,359 млн билетов на поезда дальнего следования формирования ДЖД — 84% от предложенных к продаже на эти поезда билетов. Об этом УНИАН сообщили в ДЖД.

В январе-мае дорога отправила 5990 поездов. В среднем за сутки ДЖД формирует до 40 поездов.

По информации дороги, всего за 5 месяцев ДЖД предложила к продаже 2,95 млн мест в поездах дальнего следования — на 7% меньше, чем за январь-май 2011 года.

При этом реализация билетов за 5 месяцев 2012 года на 3% меньше, чем за аналогичный период 2011 года.

На июнь 2012 года ДЖД предложила 673,58 тыс. билетов - на 2,9% меньше, чем на июнь 2011 года.

Кроме того, в ДЖД сообщили, что в январе-мае 2012 года через Интернет было продано 43,141 тыс. железнодорожных билетов на поезда дальнего следования формирования ДЖД, в то время как годом ранее всего 7,48 тыс. билетов.

Справка УНИАН. Донецкая железная дорога является составной частью Государственной администрации железнодорожного транспорта «Укрзализныци». Донецкая магистраль пролегает по территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км (около 13% общей длины железных дорог Украины).

Донецкая железная дорога в 2011 году сократила пригородные пассажирские перевозки на 2,25% по сравнению с 2010 годом — до 47,8 млн пассажиров. Убытки дороги от пригородных пассажирских перевозок в 2011 году выросли на 18% по сравнению с 2010 годом — до 494,5 млн грн.