На следующей неделе ЕБРР предоставит 152 млн евро на достройку Днепропетровского метро

На следующей неделе приедут представители Европейского банка реконструкции и развития по поводу выделения 152 млн евро для достройки первой очереди метро в Днепропетровске.

Об этом журналистам заявил премьер-министр Украины Николай Азаров.

«Сейчас все зависит от ЕБРР. Правительство подготовило все необходимые документы для предоставления кредита. План по достройке метро в Днепропетровске будет реализован. Достройка метро позволит решить транспортную проблему в Днепропетровске», - подчеркнул Н.Азаров.

Напомним, Кабинет министров Украины на заседании 11 июня принял решение о целесообразности привлечения займа 152 млн евро от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) для реализации инвестиционного проекта ЕБРР «Завершение строительства метрополитена в Днепропетровске».

Как сообщал УНИАН, согласно технико-экономическому обоснованию, которое выполнила ведущая австрийская компания «SGS Austria», стоимость проекта достройки трех новых станций Днепропетровского метрополитена составляет 368 млн евро (более 4 млрд грн). Из них 304 млн евро предполагается привлечь в виде кредитных средств Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) (по 152 млн евро каждый банк) под предоставленные правительством Украины государственные гарантии.

Из госбюджета в 2012 г. выделено 13,4 млн грн для поддержания в безопасном состоянии горных выработок метрополитена.

Справка УНИАН. Днепропетровский метрополитен строится более четверти века.

Строительство метро было возобновлено в феврале 2011 г.

Днепропетровское метро имеет одну линию длиной 7,8 км с 6 станциями.