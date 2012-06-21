Пассажиры могут добраться из Симферополя до Севастополя на электричках — ПЖД

Пассажиры, которые прибывают в Симферополь, могут добраться до Севастополя пригородными электропоездами.

Об этом сообщает Приднепровская железная дорога (ПЖД), комментируя изменения в графике движения некоторых поездов до Севастополя в связи с реконструкцией двух автомобильных мостов в районе железнодорожного вокзала Севастополя.

ПЖД сообщает, что на сегодня вокзал Севастополя ежедневно принимает 11 пар пассажирских поездов и 7 пар пригородных электропоездов, однако из-за реконструкции мостов для приема поездов используются два пути, а не три, как обычно.

По информации ПЖД, изменения в графике движения были вызваны уменьшением количества путей, на которые принимаются поезда.

Продажа билетов в Севастополь на 3 пассажирских поезда, график движения которых был изменен, была прекращен за 45 суток, поэтому никто из пассажиров не пострадал вследствие временного сокращения маршрута их следования.

Напомним, в связи с работами по реконструкции автодорожного моста возле железнодорожного вокзала Севастополь три поезда - № 39/40 Киев - Севастополь, № 17/18 Москва - Севастополь с 18 июня и №269/270 Санкт-Петербург - Севастополь с 26 июня временно будут курсировать до Симферополя.

По информации ПЖД, реконструкция мостов, которые составляют целостную автодорожную развязку и построены еще в 50-х годах прошлого века, ведется силами севастопольских городских властей и ПЖД.

Реконструкция выполняется по поручению Президента Украины и направлена на повышение пропускной способности городской автотранспортной сети на этом участке.

Проектом новой мостовой развязки предусмотрено расширение двух существующих мостов в районе железнодорожного вокзала путем пристройки к ним новых.