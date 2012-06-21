ЛЖД за 5 месяцев снизила погрузку на 2,8% - до 8,1 млн тонн

Львовская железная дорога (ЛЖД) за 5 месяцев 2012 года снизила погрузку на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года — до 8,114 млн тонн.

Об этом УНИАН сообщили в ЛЖД.

По информации дороги, в частности, в январе-мае 2012 года произошло уменьшение объемов перевозки каменного угля из-за снижения отправки на Добротворскую и Бурштынскую ТЭС, которые начали получать уголь из Донецкого региона, металлолома — из-за уменьшения потребностей металлургических комбинатов, минеральных удобрений — из-за роста цены на аммиачную селитру производства ОАО «Ривнеазот» с одновременным повышением цены на газ, а также уменьшение перевозок сахара из-за отсутствия перевозок Владимир-Волынского сахарного завода, который в 2011 году использовал для производства бразильской сырье.

В то же время, ЛЖД сообщает, что за 5 месяцев 2012 года выросли объемы перевозки нефти и нефтепродуктов за счет увеличения отгрузки сырой нефти для переработки на Кременчугский НПЗ и увеличения импорта автомобильного бензина и дизельного топлива из Беларуси. Кроме того, из-за увеличения заказов металлургическими комбинатами Украины выросли перевозки флюсов.

Также в январе-мае 2012 года к росту железнодорожных перевозок по ЛЖД привело увеличение экспорта в Россию щебня гранитного с карьеров Клесивской группы, рост объемов отправки минеральной воды по Украине, экспорт мебели в страны СНГ, а также почти трехкратное увеличение экспорта зерна урожая 2011 года через порты Украины.

Кроме того, ЛЖД отмечает, что несмотря на уменьшение общего объема перевозок за 5 месяцев 2012 года, в мае грузовые железнодорожные перевозки увеличились по сравнению с маем 2011 года на 5,5% - до 2,076 млн тонн.