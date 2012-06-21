«Укрзализниця» планирует в июле подписать договор с компанией Skoda о поставках 30 электровозов

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») планирует в начале июля подписать договор с компанией Skoda Vagonka (Чехия) о поставках 30 электровозов двойного питания.

Об этом УНИАН сообщили в «Укрзализныце».

«Сегодня дорабатываются условия, и, думаю, уже в начале июля с компанией Skoda будет подписан договор о поставке тридцати электровозов двойного питания», - сообщил первый заместитель генерального директора «Укрзализныци» Николай Сергиенко.

Он также отметил, что в планах «Укрзализныци» создание совместного с компанией Skoda предприятия на базе Запорожского электровозоремонтного завода, где будет возведен новый цех для сборки электровозов.

Н.Сергиенко сообщил, что при изготовлении электровозов будет использоваться 60% украинских комплектующих.

«С чешской стороной мы согласовали цифру в 60%. Возможно, в перспективе мы доведем ее до 70% », - сказал он.

Напомним, «Укрзализныця» вела переговоры АО Skoda Vagonka (Чехия) по организации совместного производства и выпуска в Украине электровозов двойного питания по технической документации Skoda с апреля 2011 года.

Skoda Vagonka (Чешская Республика) выиграла тендер Южной железной дороги (ЮЖД) на поставку двух двухэтажных двухсистемных межрегиональных поездов. Контракт был подписан в январе 2011 года. Стоимость договора со «Шкода Вагонка» - 39,9 млн. евро (без НДС).

Поезда, поставленные в рамках договора, начали курсировать по маршруту Харьков - Днепропетровск - Донецк.