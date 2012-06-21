Французская Air France уволит более 5 тыс. работников за полтора года

Крупнейшая французская авиакомпания Air France с целью повышения своей прибыльности объявила о намерении сократить к концу 2013 года 5122 рабочих места, что означает увольнение 10,4% от общего нынешнего штата.

Об этом в четверг заявил глава компании Александр де Жуниак (Alexandre de Juniac), которого цитирует официальный пресс-релиз Air France.

По словам топ-менеджера компании, под планируемые сокращения попадут 212 пилотов и 904 бортпроводника. В настоящее время в Air France работает 49301 сотрудник.

Air France, ставящая целью к концу 2014 года повысить свою экономическую эффективность на 20%, предупредила профсоюзы о возможности принудительных увольнений, если сотрудники не согласятся на предлагаемые схемы добровольного ухода из компании.

В прошлом месяце Air France сообщила о росте операционных убытков в первом квартале 2012 года до 597 миллионов евро с 403 миллионов евро за аналогичный период 2011 года. Это было связано с тем, что рост пассажиропотока не смог компенсировать слабость в международном туризме и торговле и рекордные затраты на топливо. Компания при этом объявила о возможном росте убытков во втором полугодии 2012 года.