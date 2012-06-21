Рентабельность аэропорта «Борисполь» после запуска терминала D составила 5%

Рентабельность международного аэропорта «Борисполь» после запуска терминала D с учетом обслуживания всех связанных с его строительством кредитов при существующем уровне ставок и сборов составила 5%.

Об этом говорится в сообщении аэропорта.

В сообщении уточняется, что аэропорт 82% доходов получает от авиационной деятельности. Из них 54% сборов устанавливается государством, 28% - регулируется аэропортом и является платой за наземное обслуживание.

В частности, в компетенции аэропорта находится плата за наземное обслуживание воздушных судов. Так, например, обслуживание самолета Boeing 737 (150 пассажиров на борту) для авиакомпаний на внутренних рейсах составляет около 450 долларов, или по 3 доллара за пассажира.

«Даже если аэропорт будет предоставлять эту услугу бесплатно, пассажир заплатит за билет только на 3 доллара меньше», - говорится в сообщении аэропорта.

В то же время государство регулирует размер трех сборов - сбора за взлет и посадку, пассажирского сбора, сбора за авиабезопасность.

«Только один из этих сборов платит сама авиакомпания - сбор за взлет и посадку. Остальные сборы включены в стоимость билета пассажира и не представляют расходов для авиакомпании», - отмечают в аэропорту.

Сбор за взлет и посадку для авиакомпаний на внутренних рейсах для самолета Boeing 737 массой 55 тонн составляет 1,05 доллара за 1 тонну взлетной массы. Таким образом стоимость наземного обслуживания этого самолета для авиакомпании составит 57,75 доллара.

В целом, по данным международного аэропорта «Борисполь», затраты украинских авиакомпаний в стандартном пакете обслуживания самолета Boeing 737 в аэропорту «Борисполь» составляют немногим более 500 долларов, или около 3,5 доллара на пассажира.

При этом аэропорт отмечает, что за 1 час полета самолет типа Boeing 737 расходует 2,5 тонны керосина, цена которого составляет около 1400 долларов за 1 тонну.

«3500 долларов за 1 час полета - это уже в 7 раз больше ставки аэропортового обслуживания даже на коротком рейсе», - говорится в сообщении аэропорта.

В «Борисполе» также отмечают, что аэропортовый сбор, который пассажиры покрывают сами при покупке билета, на внутренних линиях составляет 2,5 доллара с пассажира и сбор за авиабезопасность — 1,5 доллара с пассажира.

Напомним, новый терминал D ГП «Международный аэропорт «Борисполь» открылся в конце мая 2012 года. Он может обслуживать до 15 млн пассажиров в год. Площадь терминального комплекса 107 тыс. кв. метров. Стоимость проекта 4,8 млрд грн.

Справка УНИАН. Госпредприятие «Международный аэропорт «Борисполь» - крупнейший аэропорт Украины, расположен в 29 км от Киева. Он обслуживает более 70% авиационных пассажирских перевозок страны. Является единственным аэропортом Украины, из которого выполняются трансконтинентальные рейсы.

Аэропорт «Борисполь» в 2011 году увеличил пассажиропоток на 20% по сравнению с 2010 годом - до 8 млн человек, в І квартале 2012 года пассажиропоток увеличился на 12% - до 1,588 млн пассажиров.