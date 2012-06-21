Комитет Европарламента выступил против международного антиконтрафактного соглашения

Брюссель. Комитет по вопросам международной торговли Европарламента высказался против международного антиконтрафактного соглашения (ACTA).

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюссель, против присоединения ЕС к соглашению высказались 19 членов Комитета, за – 12, ни один депутат не воздержался.

“Я приветствую результат сегодняшнего голосования. Я доволен, что Комитет признал проблемы, которые я определил в моем докладе, и по моей рекомендации отверг ACTA”, - заявил после голосования докладчик по этому вопросу Дэйвид Мартин (группа Прогрессивного альянса социалистов и демократов, Великобритания).

Как сообщал УНИАН, Международное торговое соглашение против контрафакта должно помочь странам-участницам совместно противодействовать нарушениям прав интеллектуальной собственности.

На сегодняшний день соглашение подписали страны - члены ЕС, Австралия, Канада, Япония, Корея, Мексика, Марокко, Новая Зеландия, Сингапур, Швейцария и США.

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