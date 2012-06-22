ПЖД за 5 месяцев сократила перевозки в пригородном сообщении на 3,4% - до 7,5 млн чел.

Приднепровская железная дорога за 5 месяцев 2012 года сократила относительно аналогичного периода 2011 года пассажирские перевозки в пригородном сообщении на 3,4% - до 7,566 млн человек.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре ПЖД.

За январь-май магистраль в пригородном сообщении перевезла более 4 млн 889 тыс. пассажиров платной категории, что на 249 тыс. меньше, чем за этот же период прошлого года.

Пассажиров льготных категорий перевезено около 2 млн 415 тыс. – на 13 тыс. человек меньше, чем за январь-май 2011 года. За их перевозку из местных бюджетов Днепропетровской и Запорожской областей и АР Крым железной дороге компенсировано 12,6 млн грн, что на 2,9 млн грн больше, чем за 5 месяцев прошлого года.

Справка УНИАН. ГП «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. В ее состав входят четыре дирекции железнодорожных перевозок (Днепропетровская, Криворожская, Запорожская и Крымская), перевозочная работа выполняется 248 станциями, общая численность работников превышает 61 тыс. человек. В 2011 году ПЖД перевезла более 87 млн пассажиров, что соответствует уровню 2010 г.