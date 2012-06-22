Для приватизации объектов "Укрзализныци" необходимо провести ее реструктуризацию - ФГИУ

Для приватизации объектов "Укрзализныци" необходимо провести ее реструктуризацию.

Об этом сообщил в интервью "Урядовому курьеру" председатель Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Александр Рябченко.

"Приватизация объектов "Укрзализныци" - это весьма масштабный процесс, который растягивается во времени. Это действительно новое направление приватизации, это не классическая приватизация, когда продается, допустим, контрольный пакет акций. Здесь необходима реструктуризация, - отметил А.Рябченко. - Но шаг за шагом, взвешенно этот процесс будет осуществляться", - добавил он.

Он также сообщил, что решение о приватизации Одесского припортового завода остается за Кабинетом министров Украины. В то же время председатель ФГИУ отметил, что "деятельность Одесского припортового зависит от стоимости газа, и если в правительстве будут видеть, что заводу необходим собственник, который сможет обеспечить его газом по такой стоимости, которая гарантировала бы его прибыльную деятельность, то он примет такое решение".

Относительно "Турбоатома" А.Рябченко сообщил, что "в корпоративном портфеле Фонда это одно из самых успешных предприятий".

"Если проводить приватизацию, то нужно быть уверенным, что после нее предприятие будет работать еще лучше", - отметил он.