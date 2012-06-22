«Укрзализныця» создаст СП с компанией Skoda Transportation после реформирования

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») планирует создать совместное предприятие с компанией Skoda Transportation (Чехия) после создания акционерного общества на базе Госадминистрации.

Об этом УНИАН сообщил первый заместитель генерального директора «Укрзализныци» Николай Сергиенко.

"Мы, как и планировали, создадим СП когда для этого появится юридическая возможность. Мы это сделаем когда будет завершено акционирование",— сказал он.

Н.Сергиенко также отметил, что создание СП, в частности, предусматривает организацию производства электровозов в Украине.

«Нам нужно было найти производственную площадку в Украине. Сейчас мы определили, что электровозы будут собираться на базе Запорожского электровозоремонтного завода», - сказал он.

Комментируя планы заключить договора с компанией Skoda Transportation о поставке 30 электровозов двойного питания, Н.Сергиенко отметил, что договор предусматривает производство 5 электровозов в Чехии, а остальных — в Украине.

«Начиная с шестого, производство будет в Запорожье», - сказал он.

Напомним, «Укрзализныця» планирует в начале июля подписать договор с компанией Skoda Transportation о поставках 30 пассажирских электровозов двойного питания.

«Укрзализныця» вела переговоры с Skoda по организации совместного производства и выпуска в Украине электровозов двойного питания по технической документации Skoda с апреля 2011 года.

В 2011 году Skoda Vagonka (Чешская Республика) выиграла тендер Южной железной дороги (ЮЖД) на поставку двух двухэтажных двухсистемных межрегиональных поездов. Контракт был подписан в январе 2011 года. Поезда, поставленные в рамках договора, начали курсировать по маршруту Харьков - Днепропетровск - Донецк.

Справка УНИАН. Законопроект №9337 о порядке организации акционерного общества на базе государственной администрации железнодорожного транспорта «Укрзализныця» Верховная Рада Украины приняла во втором чтении 23 февраля 2012 года.