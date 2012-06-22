Основной участок дороги Киев-Черкассы-Днепропетровск проложат по новому маршруту

"Укравтодор" намерен проложить по новому маршруту 261,6 км, или 66,5% проектируемой автомобильной дороги Киев-Черкассы-Днепропетровск, общей стоимостью 23,468 млрд грн и протяженностью 394 км.

Как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры, остальную часть проектируемой автодороги (132,5 км) планируется реконструировать по существующему направлению.

Согласно предпроектным разработкам, на новой трассе планируется построить 19 двухуровневых развязок, 42 моста, 3 эстакады и 8 путепроводов.

Кроме того, вдоль автодороги планируется установить дорожные метеостанции и информационные табло с оперативной информацией о метеоусловиях и рекомендованных режимах движения.

В пределах населенных пунктов, через которые пройдет дорога, предусматривается использование шумозащитных экранов.

Напомним, Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") завершило предпроектные работы по строительству и реконструкции автомобильной дороги Киев-Черкассы-Днепропетровск, которая пройдет по территории Киевской, Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областей и, как планируется, станет частью планируемой трансукраинской магистрали от Краковца (Львовская обл.) до Успенки (Луганская обл.).