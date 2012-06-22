С 1 июля дорожает "стационарный" телефон

На очередном заседании Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), принято решение об утверждении новых Предельных тарифов на услуги фиксированной связи с повышением на 5-10%.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НКРСИ.

Изменения к ныне действующим Предельным тарифам будут вноситься в два этапа в течение 2012 года: первый должен вступить в силу с 1 июля 2012 г. (но не ранее даты официального опубликования); второй - с 1 ноября 2012 года.

В частности, будет увеличена ежемесячная абонплата за пользование основным телефонным аппаратом в городах без повременной оплаты для небюджетных юридических лиц на 5% (или на 1,86 грн), для населения и бюджетных организаций - на 10% (или на 2,48 грн). За пользование основным телефонным аппаратом в городах с повременной оплатой для небюджетных юридических лиц абонплата вырастет на 10% (или на 3,22 грн), для населения и бюджетных организаций - на 10% (или на 2,24 грн).

За пользование основным телефонным аппаратом для населения в сельской местности ежемесячная абонплата вырастет на 10% на первом этапе (с 13,52 до 14,88 грн. без НДС без повременной оплаты и с 11,84 до 13,02 грн. без НДС с повременной оплатой). На втором этапе абонплата вырастет еще на 10% (с 14,88 до 16,38 грн. без НДС без повременной оплаты и с 13,02 до 14,32 грн. без НДС с повременной оплатой).

В то же время, как отметили в НКРСИ, уже на первом этапе уменьшается размер платы за установку телефона для населения на 30% - до 70 грн. а для юридических лиц – на 60%, до 100 грн.

Принятое решение НКРСИ будет направлено в Министерство юстиции Украины на государственную регистрацию и должно вступить в силу с 1 июля 2012 г., но не ранее даты официального опубликования.

В НКРСИ обосновывают принятое решение тем, что сегодня тарифы на отдельные услуги «находятся ниже себестоимости и покрываются за счет более рентабельных сегментов рынка». Это, по данным комиссии, предопределено, в первую очередь, влиянием внешних факторов, таких как увеличение цен на энергоносители, горюче-смазочные материалы и т.п. В НКРСИ считают, что постепенное приближение тарифов к себестоимости позволит хотя бы частично снять рычаги, которые сдерживают развитие отрасли в целом, что, в частности, касается развития телекоммуникационной сети в сельской местности, которая и до сих пор остается дотационной.

«Наша основная цель – это создание благоприятных условий для развития конкурентного рынка телекоммуникационных услуг с учетом баланса интересов государства, операторов и потребителей услуг», - отметил председатель НКРСИ Петр Яценюк.