В украинские города на 1/4 финала Евро-2012 в свободной продаже достаточно ж/д билетов

В направлении Киева и Донецка, где 23-24 июня пройдут матчи четвертьфинала чемпионата Европы по футболу Евро-2012 Испания-Франция и Англия-Италия, в продаже по состоянию на утро 22 июня остается достаточное для обеспечения перевозок болельщиков количество железнодорожных билетов.

Как сообщили УНИАН в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), всего в Киев и Донецк на дни матчей железными дорогами Украины было предложено 47,3 тыс. мест.

В частности, в Донецк, где 23 июня играют Испания и Франция, в канун и в день матча в целом пассажирам в поездах предложено 12 тыс. мест, из которых по состоянию на утро 22 июня в свободной продаже остается более 1,8 тыс. мест.

На «Украинский экспресс» производства Hyundai Rotem Киев-Донецк, который накануне матча отправляется из Киева в 16.30, на сегодня свободно 274 места, на утренний рейс «Украинского экспресса», который отправляется из Киева в Донецк в 06.05, выкуплены все билеты.

В направлении Киева, где 23 июня играют Англия и Италия, железные дороги предложили 35,3 тыс. мест, из них по состоянию на утро 22 июня свободны 8,4 тыс.

На «Украинские экспрессы» производства Hyundai Rotem, которые прибывают в Киев из Донецка, Львова и Харькова, в свободной продаже остаются 1468 мест.