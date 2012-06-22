УЗ привлечет средства международных фининститутов для электрификации ж/д хода на Крым

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») планирует привлечь средства международных финансовых институтов для работ по электрификации железнодорожного хода на Крым.

«Часть работ по проектированию уже закончена, для начала электрификации, которая запланирована на следующий год, «Укрзализныця» намерена привлечь средства мировых финансовых институтов», - сообщили УНИАН в «Укрзализныце».

Электрификация участков Долинская-Николаев и Николаев-Колосовка позволит увеличить объемы перевозок в направлении черноморских портов, а использование электровозов вместо тепловозов, создаст возможность увеличить количество вагонов в составах.

Таким образом вес поезда можно увеличить до 6 тыс. тонн и более.

В настоящее время Украина принимает на границе с Российской Федерацией по переходам Купянск и Тополи составы весом от 7 тыс. тонн.

Кроме того, в «Укрзализныце» сообщили, что электрифицированный ходе в направлении Крыма будет смешанным, то есть будет использоваться для движения не только грузовых, но и пассажирских поездов.

Справка УНИАН. Главными транзитными направлениями для перевозки грузов из России на Николаевский, Ильичевский, Одесский морские торговые порты и порт «Южный» являются направления Тополя-Купянск-Основа-Люботин-Полтава-Кременчуг-Знаменка-Долинская-Николаев-Херсон-Вадим-Джанкой.

«Укрзализныця» планирует развернуть работы по электрификации на участках Долинская - Николаев (148 км эксплуатационной длины) и Николаев - Колосовка (105 км), которые ранее не были электрифицированы.

Себестоимость перевозок на теплотяге на 55-60% выше, чем на электротяге.