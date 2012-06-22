Опытный образец электропоезда Крюковского вагонзавода передан на испытания

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») сообщает, что опытный образец электропоезда производства Крюковского вагонзавода передан на предварительные испытания.

Таким образом, обращает внимание "Укрзализныця", информация о начале приемочных испытаний данного межрегионального электропоезда, распространенная в некоторых СМИ, не соответствует действительности.

«На сегодня начато проведение только предварительных испытаний первого опытного образца межрегионального электропоезда производства ОАО "Крюковский вагоностроительный завод"», - говорится в сообщении «Укрзализныци».

Напомним, пресс-служба ПАО «Крюковский вагоностроительный завод» (Кременчуг, Полтавская обл.) 21 июня сообщила, что предприятие отправило на Приднепровскую железную дорогу (ПЖД) на испытания по программе предварительных испытаний скоростной межрегиональный двухсистемный электропоезд.

Ранее “Укрзализныця” сообщила о переносе «Крюковским вагонзаводом» сроков поставки «Укрзализныце» двух двухсистемных электропоездов с мая на декабрь 2012 года.

Двухсистемный межрегиональныйпоезд КВСЗ состоит из 9 вагонов, из которых 2 моторных и 7 промежуточных прицепных. Имеет 8 тяговых двигателей, мощность тягового привода - 4000 кВТ. Эксплуатационная скорость - 160-200 км/час. Максимальная конструкционная скорость - 176-220 км/час. Диапазон эксплуатационных температур – от +40 до -40. Количество мест в электропоезде – 609.

Справка УНИАН. Опытные образцы электропоездов обязательно подлежат предъявным, предварительным и приемочным испытаниям.

Предьявные испытания проводятся для решения вопроса о возможности их предъявления на предварительные испытания и соответствие образца чертежам, документации и комплектности. Они проводятся при участии отдела технического контроля предприятия производителя.

Предварительные испытания проводятся для определения соответствия опытного образца электропоезда требованиям технического задания и решения вопроса о возможности их предоставления на приемочные испытания. Предварительные испытания электропоездов проводятся аккредитованными испытательными организациями (лабораториями) по программам и методикам, утверждаемым производителем и Головной организацией «Укрзализныци» (ДНУЖТ).

Передача электропоезда на приемочные испытания выполняется официально оформленным актом-сообщением о его готовности после пробега до 5 тыс. км.

Приемочные испытания проводятся независимыми аккредитованными испытательными центрами или лабораториями. При проведении приемочных испытаний пробег должен составлять без отказов не менее 10 тыс. км.