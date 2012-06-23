Чешский автобус перевернулся в Хорватии: семь человек погибли и 44 пострадали

Семь человек погибли и 44 пострадали в результате аварии автобуса в Хорватии, говорится на сайте хорватской службы спасения.

По данным службы, автобус с чешским номерными знаками, направлявшийся в сторону столицы страны - города Загреб, задел ограждение трассы, после чего выехал на полосу встречного движения и опрокинулся набок, сообщает РИА «Новости».

Семеро пассажиров автобуса погибли на месте, ещё 44 были госпитализированы. Трое пострадавших - женщина и двое детей - находятся в крайне тяжёлом состоянии. Они были доставлены в Загреб на вертолёте хорватских ВВС.

Все пассажиры автобуса были гражданами Чешской Республики.