Украина и Россия подпишут соглашение в области авиапоиска и спасения

Украина подпишет межправительственное соглашение с Россией о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций, подписать соглашение Кабинет министров уполномочил министра чрезвычайных ситуаций Виктора Балогу.

Межправительственное соглашение устанавливает принципы и рамки взаимной координации и помощи в организации и проведении авиационного поиска и спасения, а также совместных действий в случае возникновения авиационного происшествия в районе ответственности одной из сторон.

Справка УНИАН. По данным Государственной авиационной службы, в 2011 году с воздушными судами, которые внесены в государственный реестр гражданских воздушных судов Украины, произошло 105 авиационных событий и инцидентов, в том числе три катастрофы, одна авария и четыре серьезных инцидента.

В 2010 году с гражданскими воздушными судами произошло 112 авиационных событий и инцидентов, в том числе одна катастрофа, четыре аварии, пять серьезных инцидентов. В авиационных событиях с гражданскими воздушными судами Украины в 2010 году погиб один человек.